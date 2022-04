Nachtisch grillen Schokolade und Co. auf dem Grill

Schokobanane auf dem Grill

Für diesen Nachtisch brauchen Sie eine Banane und etwa eine halbe Tafel Schokolade Ihrer Lieblingssorte. Schneiden Sie die Banane der Länge nach auf und drücken Sie die Schokoladenstückchen in den Schnitt. Die Banane anschließend so lange auf den Grill legen bis die Schokolade geschmolzen ist.

Die Schokoladenstückchen werden in die eingeschnittene Banane gesteckt.

Gegrillte Eistüte

Fertig gegrillt: Die gefüllte Eiswaffel.

Sie brauchen: eine Eistüte, Schokoladenraspeln, Marshmallows und Erdbeeren. Füllen Sie alle Zutaten in die Eistüte und wickeln Sie sie in Alufolie ein. Legen Sie das Päckchen für etwa zehn Minuten auf den Grill, so dass Schokolade und Marshmallows schmelzen. Je nach Geschmack können Sie jetzt auch noch weitere Früchte dazugeben.