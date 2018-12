Muffins verzieren Glückspilze backen

Grundrezept Muffins Zutaten:

250g Mehl

2 TL Backpulver

1/2 TL Natron

Salz

110g Zucker

2 Eier

1 Packchen Vanillezucker

100 ml neutrales Öl

250 ml Buttermilch

(Zutaten reichen für ein Blech normaler Muffins, 12 Stück, oder 2 Bleche kleine Muffins)

Wie werden Muffins gemacht?

Ofen auf 160 Grad (Umluft) vorheizen. Zuerst vermischen wir das Mehl mit Salz, Backpulver und Natron. Die Eier schlagen wir kurz mit dem Zucker und dem Vanillezucker auf, geben Öl und Buttermilch dazu, bis sich alles gut vermengt hat. Am Schluss kommt die Mehlmischung dazu - jetzt nur noch kurz verrühren, damit der Teig nicht brandig wird. Fertig. Diese Grundmischung für Muffins können Sie natürlich noch mit Beeren, Schokotröpfchen oder Nüssen und Zimt aufmotzen. In die mit weißen Papiermanschetten ausgelegten Muffinförmchen geben und etwa 20 Minuten backen. Obacht: Die Muffins gehen ordentlich in die Höhe - sollen sie aber auch, wenn wir sie später zu kleinen glücksbringeneden Fliegenpilzen verzieren wollen.

Glücksbringer backen

Zutaten zum Verzieren:

100 g gesiebter Puderzucker

3 EL Zitronensaft

Weiße Dekorschrift

Die Muffins bieten sich von ihrer Form her als Glückspilze an. Dafür stellen wir einen dickflüssigen Zuckerguss aus 100g Puderzucker und etwa 3 Esslöffeln Zitronensaft her, die wir einfach miteinander vermischen. Dazu geben wir rote Lebensmittelfarbe (wir haben sehr ergiebige Gelfarbe benutzt). Wenn die Muffins erkaltet sind, streichen wir diesen roten Zuckerguss über die Haube der Muffins. Kurz kaltstellen, dann mit der Dekorschrift aus der Tube kleine weiße Pünktchen anbringen. Fertig sind die Fliegenpilz-Muffins!

Wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr!