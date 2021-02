Gute Lebensmittel Lebensmittel, die glücklich machen

Können Lebensmittel zum Glückslieferanten werden?

Theoretisch können Lebensmittel unsere Laune heben. Die Bausteine Tryptophan, Vitamin B3 und B6, aber auch Schärfe (z.B. Capsaicin in der Chilischote, Gingerol im Ingwer), Omega-3-Fettsäure, Folsäure und Kalium können zur Verbesserung der Stimmung beitragen. Vor allem die Aminosäure Tryptophan kann die Serotoninbildung ankurbeln. Der Baustein steckt in Käse, Eiern, Fleisch, Hülsenfrüchten, Fisch, Nüssen und Getreide. Doch allein das Essen von Tryptophan-haltigen Lebensmitteln hilft nicht bei der Serotoninausschüttung. Hier macht uns die Blut-Hirn-Schranke einen Strich durch die Rechnung. Diese ist die natürliche Barriere zwischen unserem Blutkreislauf und dem Zentralnervensystem.

Wenn jedoch Tryptophan-haltige Lebensmittel gemeinsam mit Kohlenhydraten aufgenommen werden, kann es zur Serotoninbildung im Gehirn kommen. Dazu müssten wir jedoch erhebliche Mengen der Lebensmittel zu uns nehmen, so Ernährungsexpertin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.