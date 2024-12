TikTok Hack Mouth Taping Schlafen wir besser, wenn wir uns den Mund zukleben?

Seit einiger Zeit verkleben sich manche Menschen mit Klebestreifen vor dem Schlafengehen den Mund, auf der Social Media Plattform TikTok berichten viele begeistert von ihren Erfahrungen mit dem Mouth Taping. Das soll dafür sorgen, dass man auch wirklich nur durch die Nase atmet in der Nacht. Die reine Nasenatmung in der Nacht soll nicht nur ein Austrocknen der Rachenschleimhaut und das Schnarchen verhindern, sie soll auch dazu beitragen, dass man besser und tiefer schläft.

Nun hat die nächtliche Nasenatmung Vorteile, die auf der Hand liegen. Wir atmen durch die Nase gereinigte und befeuchtete Luft ein. Es gibt nur wenige kleine Studien, die untersucht haben, ob ein Pflaster auf dem Mund die Schlafqualität wirklich verbessert. Darunter eine Untersuchung an der Universität Taipeh in Taiwan, bei der 20 Versuchspersonen teilnahmen, die unter leichter Schlaf-Apnoe, also Atemaussetzern beim Schlafen, litten. Die Hälfte der Versuchspersonen erfuhr eine Verbesserung der Symptome, die andere Hälfte nicht.