Wolfsstunde Warum wir zu einer bestimmten Stunde aufwachen

Wer zur Wolfsstunde wach wird, läuft Gefahr vom beginnenden Gedankenkarussell auch wachgehalten zu werden. Was man dagegen tun kann, wann die Wolfsstunde ist und warum sie so heißt, das erfahren Sie hier.

Wer kennt sie nicht, die Stunde mitten in der Nacht, in der man plötzlich aufwacht und nur schlecht wieder in den Schlaf findet. Wenn dann auch noch das Gedankenkarussell anspringt, kann man eigentlich schon fast aufstehen. Wer zur sogenannten Wolfsstunde wach wird ist nicht allein. Schon seit Jahrhunderten ist dieses Phänomen bekannt.

Wolfsstunde schon in der Antike so benannt

Schon in der Antike wurde die Stunde, in der man nachts wach lag, die Wolfsstunde genannt, eben weil dann meist nur heulende Wölfe zu hören waren. Zwischen drei und vier Uhr ist es bei vielen noch immer soweit und sie werden wach. Jedoch hat sich die Wolfstunde heute etwas verschoben, da wir zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett gehen. Der Grund, warum wir wach werden, ist aber nach wie vor derselbe.

Warum werden wir zur Wolfsstunde wach?

Schlafforscherin Christine Blume erklärt im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova, der Schlaf verändere sich im Lauf der Nacht. In der ersten Nachthälfte befinden wir uns in der Tiefschlafphase, dabei ist der "Schlafdruck" sehr hoch. Nach der Tiefschlafphase kommen wir in eine Phase, in der der Schlafdruck abnimmt und wir leichter wach werden. In diesem Zeitraum liegt dann auch die Wolfsstunde.

Nachts wach, wie wieder einschlafen?

Die Expertin rät, wenn man zur Wolfsstunde wach wird, am besten erstmal nicht auf die Uhr zu schauen. Sollte dann das Gedankenkarussell anspringen, dann solle man versuchen nicht an den einzelnen Gedanken festzuhalten. Man könne sich zum Beispiel vorstellen, die Gedanken einfach in kleine Schiffe zu setzen und sie auf einem Fluss wegzuschicken.

