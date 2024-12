Ashwagandha Kennen Sie die Risiken und Nebenwirkungen der Schlafbeere?

Ashwagandha ist eine Heilpflanze, die in der ayurvedischen Heilkunde oft verwendet wird. Ihr botanischer Name ist "Withania somnifera", die Pflanze wird auch Schlafbeere oder indischer Ginseng genannt. Als Nahrungsergänzungsmittel erlebt Ashwagandhda seit einiger Zeit einen Boom in den USA und in Europa. Mittel mit Ashwagandha-Extrakten sollen die Nerven oder das Immunsystem stärken oder besseren Schlaf fördern. Es gibt Schlafbeeren-Präparate in Kapselform, als Pulver oder Tee. Ashwagandha wird in den sozialen Medien auch oft für den schnellen Muskelaufbau empfohlen.