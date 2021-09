Schlafapnoe Was hilft gegen Schnarchen?

Produkte, die gegen das Schnarchen helfen - die meisten fallen durch

Die Stiftung Warentest hat 23 Produkte von Experten testen lassen, die Hilfe gegen das Schnarchen versprechen. Bei vielen der Produkten fand sich kein Hinweis, dass sie wirklich helfen. Wichtig: Bevor man sich eines der Produkte kauft, sollte man die Ursache des eigenen Schnarchens medizinisch abklären lassen. Wer nur in Rückenlage schnarcht, dem könnten zum Beispiel Produkte helfen, welche die Rückenlage unmöglich machen. Wie zum Beispiel eine Schlafweste, die am mittleren Rücken ein großes Schaumstoffkissen angenäht hat. Oder der Brustgurt, der bei Rückenlage vibriert. Diese Produkte stuft die Stiftung Warentest als "mit Einschränkung geeignet" ein. Auch Nasenspreizer oder Dilatatoren, die die Atemwege offenhalten sollen sowie Schienen, die verhindern, dass der Unterkiefer beim Schlafen nach hinten rutscht, seien "mit Einschränkung geeignet" - in manchen Fällen. Für die Wirkung von Akupressurringen oder Kopfbändern fanden die Tester keine Hinweise.

Schnarchen - jeder zweite tut es

Laut einer Studie schnarcht jeder zweite Erwachsene in der westlichen Welt. In 90 Prozent der Fälle ist das nächtliche Sägen ungefährlich. Manche schaffen dabei allerdings die Lautstärke eines vorbeifahrenden LKWs. Wer hier leidet? Der Partner, der nebenan liegt. Dr. Bernhard Gallenberger ist HNO-Arzt. Viele Patienten suchen ihn auf, "weil der Partner sich beschwert hat."

Es gibt viele Ursachen des Schnarchens. So können zu große Mandeln oder eine Fehleinstellung des Kiefers zum Schnarchen führen. Anatomische Ursachen also, die mit einer sogenannten Schnarch-Schiene oder einer Operation behandelt werden.

Diese Tipps können gegen Schnarchen helfen

Schlafapnoe - Was sind die Symptome?

Auch für den Schnarcher selbst, der von dem lauten Getöse meist nichts mitbekommt, kann Schnarchen zur Belastung werden. Lautes und unregelmäßiges Schnarchen kann nämlich auf eine Schlafapnoe hinweisen. Eine Krankheit, bei der im Schlaf für einige Sekunden der Atem aussetzt. In schwerwiegenden Fällen denkt der Körper 30-mal in der Stunde, er ersticke. Laut HNO-Arzt Dr. Bernhard Gallenberger wird dieses laute, unregelmäßig Schnarchen oft unterschätzt. Ein Fehler, schließlich haben Schlafapnoepatienten ein zehn bis zwölf Mal erhöhtes Schlaganfallrisiko und leiden unter Tagesmüdigkeit.

Wie erkennt man eine Schlafapnoe, wenn man keinen Partner hat?

Nur der Arzt kann hier helfen

Sollten Sie bei sich die oben genannten Symptome erkennen oder bei Ihrem Partner längere Atemaussetzer (mehr als 10 Sekunden) und ein daraufhin lautes, unregelmäßiges Schnarchen wahrnehmen, so sollten Sie oder Ihr Partner für eine erste Diagnose einen HNO-Arzt aufsuchen. In einem Schlaflabor werden dann Atmung und Beinbewegung während des Schlafens aufgezeichnet. "Je nach Schweregrad der Apnoe gibt es unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. So kann eine Schnarch-Schiene schon helfen, in schweren Fällen nutzen wir eine Schlaf-Maske oder eine Radiofrequenz-Therapie, die das Gaumensegel strafft."