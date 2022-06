Minzzucker Rezept - als Mitbringsel, für Drinks oder Früchte

Minzzucker selbermachen: Zutaten

Minzzucker machen

Die Minze kurz abbrausen und gut abtropfen lassen. Danach wird die Minze so klein wie möglich zerhackt. Das klappt mit einer Küchenmaschine oder einem Pürierstab besonders gut. Die gestückelte Minze nun mit dem Zucker vermengen und über Nacht in einem geschlosssenen Gefäß ruhen lassen.

Am darauffolgenden Tag kann man den Zucker entweder auf einem Blech im Ofen bei 40 Grad trocknen lassen (etwa 3 bis vier Stunden, zwischendurch umrühren) oder an einen warmen Ort stellen. Den Zuckermix auch dabei immer wieder umrühren. Dann luftdicht in Marmeladengläsern verschließen. Der selbst gemachte Minzzucker passt zu Drinks, in heißem Wasser aufgelöst wird er zum schnellen Minztee, und er schmeckt auch herrlich raffiniert über Eiscreme oder Früchte.