Smoothie Rezept Rezepte für Smoothies vom Sternekoch

Erdbeer-Smoothie

Erdbeeren kurz abbrausen, dann das Grün wegschneiden, zerkleinern und in den Mixer geben. In der Pfanne die Butter zergehen lassen, die Mandelblättchen darin rösten. Die Butter darf ruhig zu Nussbutter bräunen. Dann das Ganze zu den Erdbeeren in den Mixer geben. Etwas Zitronensaft und geriebene Zitronenschale dazu, je nachdem, wie fruchtig man es mag. Dann noch den Joghurt dazugeben. Wer es ganz besonders frisch haben will, kann ein paar Eiswürfel in den Smoothie mischen. Alles durchmixen. Nach Belieben süßen.