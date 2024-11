Milchsäuregärung Warum sind milchsauer vergorene Lebensmittel so gesund?

Was bedeutet 'milchsauer vergoren'

Milchsäuregärung - was passiert da

Milchsäuregärung selber machen

Radieschen, Rote Bete, Zwiebeln und sogar Tomaten: Viele Gemüsesorten eignen sich zum Einmachen.

Für das Fermentieren braucht man eine Starterkultur, also natürliche Mikroorganismen wie Hefe, Bakterien oder Schimmelpilze, wenn man Lebensmittel industriell herstellt. Mit den Bakterien, die aus den Zutaten selbst oder aus der Umgebungsluft stammen, wird bei der Milchsäuregärung zu Hause gearbeitet. In vielen Rezepten setzt man dem kleingeschnittenen Gemüse Salz und Wasser zu. Die am Gemüse haftenden Bakterien beginnen dann, zum Beispiel in einem Einmachglas mit Bügelverschluss, also ohne Sauerstoffzufuhr, ihre Arbeit zu tun: "Milchsäurebakterien wandeln in sauerstoffarmer Umgebung die Kohlenhydrate des Gemüses in Milchsäure um. Dabei entsteht Kohlensäure. Bei der Milchsäuregärung sinkt der pH-Wert. Ab einer Konzentration von 0,5 Prozent verhindert Milchsäure, dass Mikroorganismen in dem sauren Milieu (pH-Wert-Absenkung) weiterwachsen können. Das Kochsalz bindet zusätzlich Wasser, so dass Hefen und Schimmelpilze in ihrem Wachstum gehemmt werden", so das BZfE.