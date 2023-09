Kimchi Sauerkraut-Kimchi

Sauerkraut-Kimchi

Zutaten für das Sauerkraut-Kimchi

So bereiten Sie das Sauerkraut-Kimchi zu

Den Chinakohl der Länge nach halbieren, gegebenenfalls die äußeren Blätter entfernen und am unteren Ende den festen Strunk entfernen.

Den Kohl von der Spitze aus in relativ breite (circa 4 cm), zum Strunk hin immer dünner (circa 1 cm) werdende Streifen schneiden. Diese in eine große Schüssel füllen und 500g genau abwiegen. Anschließend mit 20g Salz würzen (exakt 2% des Gesamtgewichts von Chinakohl und später zugegebenem Sauerkrautsaft) und mit den Händen gut verkneten. Hierbei empfiehlt sich das Tragen von Gummihandschuhen. Das kräftig verknetete Kraut mit dem Sauerkrautsaft auffüllen und nochmals gut durchrühren.

Den Ingwer schälen und in Scheiben schneiden, die Petersilie waschen und trocken schütteln.

Anschließend das Kraut samt entstandenem Sud, mit Petersilie und Ingwer geschichtet in ein größeres Fermentationsglas füllen. Es sollte bis zum Deckel auf jeden Fall noch 1 bis 2 cm Platz im Glas bleiben, mit einem Fermentationsgewicht beschweren, damit die Chinakohlstreifen vollständig unterhalb der Flüssigkeit sind. Das Glas mit einem passenden Deckel, am Besten mit Überdruckventil für die Gärung, verschließen und für eine Woche zum Fermentieren bei Zimmertemperatur in der Küche stehen lassen.