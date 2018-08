Maut Österreich Schneller reisen mit Videomaut?

Streckenmaut für Einzelfahrten online

Früher hieß sie Videomaut, seit neuestem nennt sie sich Digitale Streckenmaut: Zusätzlich zu der Vignette, die man als deutscher Autofahrer für österreichische Autobahnen lösen muss, gelten für bestimmte Strecken in unserem Nachbarland Mautgebühren. Das sind neben der Brenner-, der Tauern-, der Phyrnautobahn auch der Arlberg- und der Karawankentunnel. Und diese Mautgebühren sind vorab online buchbar.

Online-Tickets für Einzelfahrten, also zum Beispiel die Hin- und Rückfahrt über den Brenner für den Urlaub, kann man sowohl über den Web-Shop des Autobahnbetreibers Asfinag als auch mobil über die App "Asfinag Unterwegs" erwerben. Erhältlich sind die Digitale Streckenmaut-Tickets auch an bestimmten Automaten auf Rastplätzen (hier nur Kreditkartenzahlung) oder zum Teil an Tankstellen. Sobald E-Mail-Adresse, Autokennzeichen und Zulassungsland eingegeben sind, sowie die digitale Streckenmaut über Kreditkarte oder PayPal gezahlt ist, beginnt die Gültigkeit der Digitalen Streckenmaut, versichert Alexander Holzedl von der Asfinag. Der Nutzer bekommt noch eine Bestätigungsmail, aber das Autokennzeichen sollte bereits im System gespeichert sein.

Die Preise sind online exakt die selben wie für die andere Zahlweisen wie Bar- oder Kartenzahlung am Mautschalter.

Kürzere Wartezeit an den Mautstellen

Mautstelle am Brenner

Die Digitale Streckenmaut/Videomaut macht das Reisen tatsächlich schneller, denn registrierte Autofahrer können gesonderte Fahrspuren benutzen. Seit neuestem wurde die Videoerkennung von Nummerschildern sogar noch ausgeweitet:

"Wir haben zum Beispiel am Brenner zwei Videostellen für die digitale Streckenmaut, aber die anderen Mautschalter sind auch mit Videoerkennung ausgestattet. Für registrierte Autofahrer öffnen sich damit an allen Schaltern automatisch die Schranken." Alexander Holzedl, Asfinag Tirol.

Mittlerweile nutzen um die 60 Prozent aller Autofahrer auf den österreichischen Autobahnen an den Mautstelle eine automatisierte Form der Bezahlung - sei es über Kreditkarte oder die Erkennung des Autokennzeichens durch das Videosystem.

Auf gar keinen Fall sollte man an einer Mautstelle aber die Go-Spur befahren - die ist ausschließlich für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen vorgesehen.

Ohne Vignette Strafe

120 Euro zahlt, wer ohne gültige Vignette in Österreich auf Autobahnen unterwegs ist.

Digitale Vignette

Wichtig: Will man ein Jahresticket für die Digitale Streckenmaut online kaufen oder ein digitales Jahres-Pickerl für Österreich, ist zu beachten, dass diese digitalen Tickets erst 18 Tage nach Buchung gültig werden.

Grund dafür: Der Verbraucherschutz schreibt ein 14tägiges Rückgaberecht (plus 4 Tage für den Postweg) auch für digitale Produkte vor.

Maut Italien

In Italien wird Maut über verschiedene Wege erhoben. Nahezu alle Autobahnen sind mautpflichtig. Bis auf wenige Ausnahmen kann an den Mautstellen bar bezahlt werden. Per Viacard (Gutscheinkarten mit verschiedenen Guthabensummen) kann man bestimmte automatische Mautspuren benutzen und die Maut wird automatisch abgebucht. Dies gilt nicht für bestimmte Autobahnabschnitte auf Sizilien. Für diese Straßen wenden Sie sich an Raststätten oder Punto blu-Stationen.

Auf den neuen Autobahnen A36 im Großraum Mailand, der A59 bei Como und der A60 südlich von Varese gibt es ein rein elektronisches System. Dort kann an den Mautstellen nicht mehr bar bezahlt werden, Reisende aus Deutschland sollten sich vorher für das Free Flow System auf der Homepage des Autobahnbetreibers für "gelegentliche Bezahlung" registrieren oder sich die App "APL Free Flow" aufs Smartphone laden, rät der ADAC.

Wer an einem Mautautomaten nicht zahlen kann, sollte eine Quittung über den noch zu zahlenden Betrag ziehen. Manchmal, so der Automobilclub, muss man für diese Quittung die Tasten "Aiuto- Help", "Richiest di Intervento" "Assistenza" oder einen roten Knopf drücken. In der nächsten Punto blu-Station kann man die Maut dann nachzahlen oder innerhalb von 15 Tagen überweisen.

Maut Schweiz

In der Schweiz geht in Sachen digitaler Maut noch gar nichts: Fürs Nachbarland Schweiz muss man, wenn man dort auf Autobahnen und Nationalstraßen fahren möchte, eine Klebe-Vignette kaufen: Die Jahresvignette für 35,75 Euro gilt immer bis zum 31. Januar des Folgejahres. Die Vignette kann in Deutschland beim ADAC oder bei der Deutschen Post erstanden werden. Die Gebühren für den großen St. Bernhard Tunnel und Munt la Schera sind nicht enthalten, die kosten extra.

Wer in der Schweiz ohne gültige Vignette eriwscht wird, zahlt 100 Franken Strafe plus 40 Franken für die Vignette.