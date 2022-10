80 bei Nässe Wann ist eine Straße "nass"?

Der Regenschauer hat nur kurz gedauert, hier und da glitzert noch etwas Wasser auf der Straße. Und dann taucht am Straßenrand die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Stundenkilometer auf - darunter das Zusatzschild "bei Nässe". Würden Sie jetzt auf Tempo 80 runterbremsen? Oder einfach in Ihrem Tempo weiterfahren?

Was bedeutet 80 km/h bei Nässe?

Die Straßenverkehrsordnung schweigt sich in der Frage, wann genau eine Straße als "nass" gilt, aus. Der Bundesgerichtshof hat daher vor Jahren eine juristische Definition geliefert, an der sich die Rechtsprechung seitdem orientiert: Die Fahrbahn muss komplett mit einem Wasserfilm überzogen sein (Az. 4 StR 560/77), Pfützen reichen nicht aus, wie ADAC-Sprecher Johannes Boos betont:

"Eine Fahrbahn ist demnach nass, wenn sich auf ihr ein Wasserfilm gebildet hat - und sei er noch so dünn. Das erkennen Sie in der Regel daran, dass das Fahrzeug vor Ihnen eine Sprühfahne bildet. Wegen ein paar einzelner Pfützen und Wasserlachen oder bei leichtem Regen gilt eine Straße also noch nicht als nass."

Ist die Fahrbahn in diesem Sinne also nur feucht, muss man sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Das "Aber": Solche Schilderkombinationen werden nicht ohne Grund aufgestellt, sondern stehen da, wo durch Bauart oder Verlauf der Straße eine erhöhte Rutsch- oder Aquaplaning-Gefahr besteht. Im Zweifelsfall also lieber einmal mehr für die eigene Sicherheit den Fuß vom Gas nehmen.