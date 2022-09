Linsensuppe Rezept für Linsensuppe mit Sellerie und Speck

Rezept: Linsensuppe mit Speckknöpfle

Zutaten für eine Linsensuppe mit Sellerie und Speck

Zubereitung Linsensuppe

Die Linsen in einem Topf mit Gemüsebrühe etwa 30 Minuten köcheln lassen.

Das Gemüse samt Kartoffeln waschen, schälen, in feine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit Butter kurz anschwitzen und mit etwas Salz würzen. Anschließend zu den Linsen geben und weitere 20 Minuten köcheln, bis die Linsen weich sind.

Speck und Zwiebeln in feine Würfel schneiden, mit dem Öl bei mittlerer Hitze in einer beschichteten Pfanne auslassen.

Das Brot (ohne Rinde) in Würfel schneiden, zugeben und knusprig rösten (wie bei Croutons).