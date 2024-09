Leinsamen ganz oder geschrotet Wie isst man Leinsamen am besten?

Sie schmecken im Müsli, im Brot, auf Crackern oder man bereitet mit ihnen einen Pudding zu. Leinsamen sind sehr gesund und kurbeln die Verdauung an. Wir haben bei den Expertinnen der Verbraucherzentrale Bayern nachgefragt, worauf man beim Verzehr von Leinsamen achten sollte.

Was ist besser: ganzer oder geschroteter Leinsamen?

Wie lange halten geschrotete Leinsamen wirklich?

Sabine Hülsmann, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern gibt zu bedenken: "Sobald Leinsamen geschrotet werden, beginnen bereits Abbauprozesse." Darunter leiden besonders die Omega-3-Fettsäuren. Daher lautet die Empfehlung der Expertin, Leinsamen im Ganzen zu kaufen und erst kurz vor dem Verzehr zu Mörsern. Denn das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf geschroteten Leinsamen beziehe sich auf die geschlossene Verpackung und in der Regel dauert es eine Weile, bis eine Packung mit geschroteten Leinsamen aufgebraucht ist. Vor allem, wenn man sich beim Verzehr an die Höchstdosis hält.

Gibt es Höchstdosis für den Verzehr von Leinsamen?

Wie auch bei anderen Ölsaaten können Leinsamen erhebliche Cadmiummengen enthalten, weiß Expertin Sabine Hülsmann. Um die gesunden Eigenschaften von Leinsamen auf den Darm nicht durch unerwünscht hohe Cadmiumaufnahmen zu überlagern, wird vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfohlen, bei regelmäßigem Konsum nicht mehr als 20 Gramm Leinsamen pro Tag zu verzehren, so Hülsmann weiter.

Zudem, fügt die Ernährungsexpertin an, können Leinsamen sogenannte cyanogene Glykoside enthalten. Daraus kann beim Essen hochgiftige Blausäure entstehen. Zu viel davon führt möglicherweise zu Kopfschmerzen, Atemnot oder Schwindel. Jedoch muss dafür eine eher große Menge Leinsamen verzehrt werden. Laut BfR gilt eine Menge von 15 Gramm rohen Leinsamen pro Mahlzeit - das entspricht in etwa 2 Esslöffeln - aber als unbedenklich, so Sabine Hülsmann.