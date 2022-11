Lebkuchenglocke Was macht eine Lebkuchenglocke?

Wie arbeitet eine Lebkuchenglocke

"Eine Lebkuchenglocke ist sozusagen das Gegenstück des Lebkuchens, wenn er fertig gebacken ist. Das heißt, eine Lebkuchenglocke ist ein rundes Gefäß aus Holz, in dem innen die Form eines Lebkuchens ausgefräst ist. In diese umgedrehte Kuppel streicht man die Lebkuchenmasse ein, gibt dann außen eine Oblate drauf und dann dreht man oben an der Lebkuchenglocke ein, zwei Mal rum. Ein Metalldraht oben in der Glocke streift dann die Masse wieder heraus und man hat den fertig aufgestrichenen Lebkuchen auf der Oblate." Am besten streicht man den Lebkuchenteig mit einer Palette in die Lebkuchenglocke.