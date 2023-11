Schnelle Plätzchen Ohne Ausstechen - von der Rolle

Plätzchen ohne Ausstechen

Mit unserem Plätzchen-Rezept von der Rolle können Sie sich ordentlich Zeit sparen: Die schnellen Plätzchen werden nicht mühsam ausgestochen, sondern einfach in Scheiben von der Rolle geschnitten. Eigentlich können Sie so Ihren gesamten Vorrat an Weihnachtsplätzchen backen. Einfach das Grundrezept immer wieder abwandeln. Wir haben 3 köstliche Varianten für Sie. Aber auch weiße Schokolade, salziges Karamell oder andere Nüsse sind denkbar - Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.