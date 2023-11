Kuchen Umluft oder Ober- Unterhitze Unterschied Heißluft und Ober- und Unterhitze: Was backt man wie?

Was ist der Unterschied zwischen Heißluft und Ober- und Unterhitze?

Welche Ofeneinstellung benutze ich für welches Ergebnis?

Mit welcher Backofen-Einstellung kriege ich eine krosse Brotkruste – wann wird der Tortenteig besonders fluffig?

Ein toller Tipp vom Bäckermeister für alle, die Brot selber backen: Wer Brot im normalen Haushaltsofen backt, kann hier einen Pizzastein verwenden, der sich mit aufheizt: "Dieser kann ein ähnliches Ergebnis bringen, wie der Steinbackofen beim Bäcker."

Außerdem solle man darauf achten von Beginn an Dampf in den Ofen mit hineinzubringen. Das funktioniert gut mit einer mit Steinen gefüllten Schale, die man mit erhitzt. "Dann beim 'Schießen' des Brotes 300 ml Wasser in die Schale schütten und schnell die Klappe schließen. Aber Achtung, nicht am Dampf verbrennen!"