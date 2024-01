Auslandskrankenversicherung Warum wir auf Reisen eine eigene Krankenversicherung brauchen

Selbst bei Arztbesuchen in Ländern der EU kann es sein, dass in Praxen und Kliniken die Europäische Krankenversicherungskarte nicht akzeptiert wird. Diese ist auf alle Versichertenkarten von gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland auf der Rückseite in blau gedruckt. Das heißt, wird die Karte nicht akzeptiert, wird man als gesetzlich Krankenversicherter im Urlaubsland dann wie ein Privatpatient behandelt und abgerechnet. Das kann nicht nur sehr teuer werden, oft muss man die Kosten auch sofort an Ort und Stelle bezahlen.