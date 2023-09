Brauche ich eine Hausratsversicherung? Wann eine Hausratversicherung sinnvoll ist

Hausratversicherung - Was ist versichert

Alles, was in einem Keller aufbewahrt wird, ist in eine Hausratsversicherung auch mit eingeschlossen. Vereinfacht heißt das: Alles, was man bei einem Umzug mitnehmen kann, kann über die Hausratsversicherung abgesichert werden. Dabei ist es vollkommen egal, ob Sie in einem selbst gebauten oder gekauften Haus oder in einer Mietswohnung wohnen. "Im Versicherungsfall wird der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert) ersetzt", so die Verbraucherzentrale.