Krankenhaus-Ampel Was bedeutet der "neue" Wert?

Krankenhaus-Ampel - das bedeutet sie

Die Krankenhaus-Ampel vereint die Hospitalisierungsrate und Intensivbetten-Belegung durch Corona-Erkrankte.



Der erste Indikator für die Stufe "gelb" ist die Hospitalisierung. Werden innerhalb von sieben Tagen insgesamt 1.200 Personen oder mehr wegen einer Corona-Erkrankung in Krankenhäusern in ganz Bayern aufgenommen, springt die Krankenhaus-Ampel auf Gelb.



Der zweite Indikator ist die Intensivbetten-Belegung der Krankenhäuser in Bayern. Befinden sich zu einem Zeitpunkt mehr als 600 Covid-19-Patienten und -Patientinnen auf den Intensivstationen bayerischer Krankenhäuser, dann springt die Krankenhaus-Ampel auf rot.