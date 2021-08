Was kostet ein Corona-Test Preise für Schnell- und PCR-Tests variieren

Kosten für Coronatests noch nicht klar

Was kostet ein Corona-Test?

Welche Kosten konkret auf Ungeimpfte zukommen, die sich testen lassen müssen, ist derzeit also noch unklar. Die Kosten für einen PCR-Test am Flughafen München im "Test & Fly-Zentrum", bei dem man das Ergebnis innerhalb von vier Stunden bekommt, kostet 128 Euro, so der ADAC. Für einen Antigen-Schnelltest mit einem Ergebnis nach 60 Minuten zahlt man dort 45 Euro. Im Centogene-Testcenter auch am Münchner Flughafen kostet dagegen ein PCR-Test mit Ergebnis binnen 24 Stunden 69 Euro, für einen Antigen-Schnelltest, bei dem das Ergebnis nach 30 Minuten vorliegt, sind 41 Euro zu bezahlen. An diesen Zahlen kann man sich orientieren. Wenn genaue Preisempfehlungen für Coronatests vorliegen, werden wir Sie hier darüber informieren.