Geminiden Sternschnuppennacht in Bayern

Wann sind die Geminiden?

Während des Meteorsturms der Geminiden fliegen zu Hochzeiten über 100 Sternschnuppen pro Stunden über den Nachthimmel und zwar in der Zeit vom 4. bis zum 17. Dezember 2020. Besonders schön wird es in der Nacht vom 13. auf den 14.12. - um 1.50 Uhr unserer Zeit ist der Höhepunkt des Sternschnuppen-Spektakels zu erwarten. In diesem Jahr ist auch noch Neumond und damit stört kein Mondlicht den wunderbaren Anblick.