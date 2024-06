Fluggepäck verloren Wenn der Koffer allein auf Reisen geht

Wo melde ich den Schaden?

Die Beschädigung oder den Verlust des Gepäcks melden Sie am "Lost-and-Found"-Schalter am Flughafen. "Dort füllen Sie ein Formular aus und es wird eine offizielle Meldung erstellt", sagt Carola Scheffler vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.

Für Beschädigungen gilt eine Frist von sieben Tagen. "Lassen Sie am besten direkt nach der Ankunft einen Schadensbericht aufnehmen. Benennen Sie den Schaden sowie – falls bekannt – das Alter des Koffers und seinen Kaufpreis", sagt Dr. Sabine Cofalla, Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle Reise und Verkehr e.V.

Wer den Schaden nicht direkt vor Ort meldet, kann dies schriftlich nachholen. "In diesem Fall dreht sich die Beweislast allerdings um und Sie müssen den Nachweis erbringen, dass der Schaden in der Obhut der betreffenden Fluggesellschaft eingetreten ist", so Scheffler.