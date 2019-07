Ferien So packen Sie Ihren Koffer richtig

Kofferpacken kann zur regelrechten Herausforderung mutieren. Mit diesen Tipps sind ausgelaufene Shampoos und Co. Vergangenheit.

Darauf sollten Sie beim Kofferpacken achten:

Der Inhalt: Bevor Sie den Koffer packen, sammeln Sie ihr Gepäck zunächst auf dem Bett. So sehen Sie was noch fehlt oder wenn Sie vielleicht etwas zu viel eingeplant haben. Erst dann kommen die Sachen in den Koffer.

Wenn Sie auch während des Urlaubs leicht Ordnung halten wollen, sortieren Sie T-Shirts und Hosen separat in Jutebeutel oder Wäschesäcke. So finden Sie immer, was Sie gerade suchen.

Es bietet sich auch die Kleidung einzeln zusammenzurollen, so nehmen sie weniger Platz weg und knittern obendrein weniger. Hohlräume, die beim Packen entstehen lassen sich mit Unterwäsche oder Socken gut füllen.

Das Packen: Wenn Sie einen Rollkoffer packen, kommen die schweren Gegenstände immer möglichst nah an die Rollen. Andersherum drücken Bücher und Schuhe später auf die Kleidung und zerknittern sie. In einem zu leeren Koffer fliegen Ihre Sachen umher und gehen im schlimmsten Fall kaputt. Achten Sie deshalb auf die richtige Menge.