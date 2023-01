Margarine Ist Margarine vegan?

Margarine vegan?

Welche tierischen Zutaten können in einer Margarine sein?

Beim Einkaufen auf "Vegan-Siegel" achten

Margarine im Kühlschrank lagern?

Ungeöffnet ist Margarine kein kühlungspflichtes Lebensmittel. Daher findet man sie beim Einkaufen manchmal bei den Ölen und Fetten und manchmal im Kühlregal. "Im Prinzip kann der Supermarkt selber entscheiden, ob sie in die Kühlung liegt oder in der Nähe vom Öl", sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Da die Kühlung für Lebensmittelhändler immer auch ein großer Kostenfaktor ist, findet man sie in Supermärkten häufig im Kühlregal, bei Discountern eher ungekühlt in der Nähe der Öle und Fette. Während Butter unbedingt gekühlt werden müsse, schade es laut Daniela Krehl der Margarine nicht, ungeöffnet ungekühlt gelagert zu werden. "Bei Margarine, obwohl sie ja sehr ähnlich ist, ist es ein bisschen anders, weil diese deutlich stabiler ist und somit nicht unbedingt die Kühlschrank-Temperatur braucht". Allerdings sei es auf jeden Fall empfehlenswert, die Margarine nach dem Öffnen auch im Kühlschrank aufzubewahren.