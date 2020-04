Kartoffelsuppe Rezept Ein einfaches Rezept für die beste Kartoffelsuppe

Kartoffelsuppe-Rezept - das braucht man:

200 g Kartoffeln

eine Zwiebel

eine Lauchstange

200 g Sahne

2 EL Butter

1 l Gemüse- oder Geflügelbrühe

etwas Majoran

ein Stückchen Zitronenschale

Salz

Pfeffer

So gelingt die beste Kartoffelsuppe:

Die Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebeln in Ringe hobeln und nur das weiße vom Lauch in fein schneiden. Kartoffeln, Zwiebeln und Lauch in der Butter andünsten. Dann die Brühe, Majoran und Zitronenschale hinzugeben. Alles salzen und pfeffern und bei geschlossenem Deckel eine halbe Stunde weich köcheln lassen.

Alles durch ein Sieb passieren und die Sahne hinzugeben. Alles nochmal für fünf Minuten offen köcheln lassen, mit dem Pürierstab aufmixen und fertig ist sie, die beste Kartoffelsuppe aller Zeiten.

