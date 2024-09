Ist der Sommer vorbei? Oder wird es nochmal warm?

Jedes Jahr passiert es und doch kommt immer wieder die Frage auf: Ist der Sommer wirklich vorbei? 2024 stellte sich das vermeintliche Ende des Sommers in Bayern äußerst abrupt ein. Gerade lag man bei knappen 30 Grad noch am See und am nächsten Tag war es Zeit für den Wollpullover. Wir haben bei unserer BAYERN 1 Wetterexpertin Hana Hofman nachgefragt, ob wir die Sommersachen jetzt wirklich schon in den Keller verfrachten können oder ob er nochmal kommt – der Sommer.

Wird es nochmal warm?

"Der September kann viel - er kann 30 Grad, er kann aber auch Herbstwetter. Das merken wir im Laufe dieser Woche. Der September kann aber auch schönsten Spätsommer, statistisch gesehen stehen dafür die Chancen in den letzten zehn Tagen des Monats am besten, ob das heuer auch so wird, ist jetzt noch nicht zu sagen. Zumindest bis in die neue Woche hinein ist erst mal kein Spätsommer in Sicht", so Hana Hofmann aus dem BAYERN 1 Wetterteam.