Alkohol plötzlich nicht mehr vertragen Warum wir im Alter Alkohol schlechter vertragen

Alkohol im Alter hat eine größere Wirkung

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gibt zwei Gründe an, warum Alkohol im Alter eine größere Wirkung hat. Die Körperzellen, so die BZgA, können Wasser einfach nicht mehr so gut speichern. Das bedeutet, der Wasseranteil in unserem Körper sinkt. Eine Studie, die das "Kidney Research and Clinical Practice" 2023 veröffentlich hat, besagt, dass der Wasseranteil bei Kindern zwischen drei und zehn Jahren bei 62 Prozent liegt. Im Alter von 61 Jahren, so die Studie, reduziert sich der Wasseranteil im Körper von Frauen auf 50 Prozent, bei Männern auf 57 Prozent. Wenn wir jetzt Alkohol trinken, wird dieselbe Menge wie früher weniger stark verdünnt. Die Alkoholkonzentration im Blut ist höher und die Wirkung stärker. Frauen sind doppelt betroffen, weil sie weniger von einem Magenenzym haben, das Alkohol abbaut.