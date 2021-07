Spaghetti Carbonara Feines Rezept vom Sternekoch

Zutaten Spaghetti Carbonara:

Wie werden Spaghetti Carbonara gemacht?

Spaghetti in einem Topf leicht gesalzenem Wasser bei mittlerer Hitze "al dente" kochen. Pancetta in grobe Fetzen zupfen und in einer Pfanne mit etwas Olivenöl knusprig anbraten. Nehmen Sie anschließend die Hälfte des Specks aus der Pfanne und tupfen Sie ihn mit Küchenkrepp ab. Die Nudeln aus dem Kochwasser direkt in die Pfanne mit Pancetta geben. Dabei kann bzw. soll auch etwas vom Kochwasser mit die Pfanne tropfen. Pancetta mit Nudeln durchschwenken.