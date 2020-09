Hühnerfrikassee Rezept für zartes Hühnerfrikassee

Zutaten für Frikassee

1 ganzes Suppenhuhn (vom Bauern)

2 Zwiebeln

4 Karotten

1 Knollensellerie

1 Stange Lauch

500 g weiße Champignons

1 Zitrone

4 Zweige Blattpetersilie

2 EL Butter

500 ml Sahne

3-4 EL Mehlbutter (je 3-4 EL Butter und Mehl zimmerwarm miteinander verkneten)

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Die Zwiebeln samt Schale halbieren. Karotten, Sellerie und Lauch waschen, putzen und in grobe Stücke schneiden.

Das Huhn putzen, dabei die Innereien (falls vorhanden) entfernen und das Fleisch innen und außen gut abwaschen und abtropfen lassen. Anschließend im Ganzen in einen großen Topf geben, das vorbereitete Wurzelgemüse zugeben, mit reichlich Wasser auffüllen (gut bedeckt), mit etwas Salz würzen und bei schwacher bis mittlerer Hitze zirka 1 - 1,5 Stunden auf dem Herd weich köcheln. Dabei gelegentlich den Schaum und das Fett, das sich an der Oberfläche bildet, vorsichtig abschöpfen. Sie können das pure Fett aufbewahren, um es eventuell zum Schluss wieder hinzuzugeben.

Um zu testen, ob das Huhn gar ist, stechen Sie zur Probe mit einer Fleischgabel oder einem Messer in die Keule. Ist diese zart und weich, ist das Huhn fertig gegart. Nehmen Sie das Huhn aus der Brühe und lassen sie es kurz auf dem Schneidebrett abkühlen. In der Zwischenzeit die Hühnerbrühe durch ein feines Sieb passieren. Wenn Sie die Brühe vollständig entfetten möchten, können Sie diese auch einfach über Nacht kalt stellen. Das Fett wird fest und setzt sich an der Oberfläche ab, so dass man es ganz leicht entfernen kann.

Sobald das Huhn etwas abgekühlt ist, die Haut entfernen und vorsichtig das gesamte Fleisch von den Knochen zupfen. Die großen Stücke der Brust nach dem Abkühlen einfach mit einem Messer in gröbere Würfel schneiden.

Die Champignons putzen, dabei die Stielenden entfernen, halbieren und ringsum in einem Topf mit Butter anbraten. Anschließend mit etwa einem Liter der Hühnerbrühe auffüllen, die Sahne zugeben, 2 Minuten köcheln lassen und mit der Mehlbutter zur gewünschten Konsistenz binden.

Dann das Hühnerfleisch hineingeben und in der heißen Sauce erwärmen. Alles mit Salz und Pfeffer, sowie etwas Saft und Abrieb der Zitrone abschmecken. Wer das Frikassee noch kräftiger haben möchte, kann jetzt etwas vom intensiv schmeckenden Hühnerfett wieder dazugeben. Die Petersilienblättchen von den Zweigen zupfen, fein schneiden und zum Schluss unter das Hühnerfrikassee rühren. Als Beilagen schmecken Kartoffeln, Reis, Nudeln oder auch Brot.

Tipps: Frieren Sie die übrige Hühnerbrühe einfach ein und verwenden diese für andere Gerichte.

Mehr tolle Rezepte finden Sie auch bei Instagram BAYERN 1 kocht.