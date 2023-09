Hörendes Auto Wenn akustische Sensoren auf den Rettungswagen hinweisen

Die Forscher und Forscherinnen vom Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologie in Oldenburg haben Ohren fürs Auto entwickelt. Was es dazu braucht, damit Pkw hören, darüber haben wir mit Danilo Holossi, einem der Entwickler des Konzepts, gesprochen.

Hörende Autos

Wie die Ohren fürs Auto funktionieren, erklärt der Forscher so: "Die Ohren sind im Wesentlichen akustische Sensoren. Mikrofone, wenn Sie so wollen, die an strategisch gewählten Punkten rund um das Fahrzeug verbaut sind. KI-Algorithmen verarbeiten diese Daten dann. Je nach Anwendung werden so Meldungen erzeugt, die dann über Displays an den Fahrer gemeldet werden oder driekt das Fahrverhalten eines autonomen Fahrzeugs beeinflussen."