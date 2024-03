Autohupe Wann darf ich eigentlich hupen?

Wann darf man hupen?

Fährt jemand an der grünen Ampel nicht los, ist man schnell dazu verleitet, die Person "anzuhupen", um auf die Situation aufmerksam zu machen. Doch das ist nicht erlaubt. Laut Paragraph 16 der StVO darf ein Schallzeichen nur gegeben werden, wenn man außerhalb einer geschlossenen Ortschaft überholt oder in Situationen, in denen man sich oder andere gefährdet sieht, also in Gefahrensituationen.