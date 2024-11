Bunte Steine - Stoaroas Kelheim Kleine Kunstwerke auf Reisen für ein Lächeln im Alltag

Die Facebook-Gruppe "Stoaroas Kelheim" hat eine besondere Mission: Mit kleinen, farbenfroh bemalten Steinen will sie Menschen in Kelheim und Umgebung ein Lächeln schenken. Marina Planer und ihre Mitstreiterinnen bemalen dafür gewöhnliche Steine mit fröhlichen Motiven – von lachenden Zwergen über Blumen bis zu Koalas – und legen sie an öffentlichen Orten aus. Wer einen dieser Steine findet, darf ihn behalten, mitnehmen oder an einem neuen Ort wieder "aussetzen". Ein kleiner Glücksbringer, der den Alltag ein bisschen bunter macht.