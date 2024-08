Esel Frederiko hütet Ziegen Hüttenesel Frederiko hat umgeschult und beschützt jetzt Ziegen

Dieser Esel hütet Ziegen

Frederikos Besitzer, Barbara und Hans-Peter Gallenberger, waren 42 Jahre lang die Hütten-Wirtsleute auf der Brunnsteinhütte im Karwendel. Als beide in Rente gingen und aus der Hütte auszogen, musste ein neuer Job für Esel Frederiko her. Der ist noch gar nicht im Rentenalter, sondern mit 15 Jahren im besten Eselalter. Hans-Peter Gallenberger fragte bei den Hirten der Ziegenherde in Mittenwald nach – und da "arbeitet" Frederiko jetzt, als Hüte-Esel. Nach seiner Umschulung im Tal scheint er seinen zweiten Traumjob gefunden zu haben. Wie er sich inmitten von 200 Ziegen macht, das sehen Sie in diesem bezaubernden Abendschau-Video von Julia Schlegel: