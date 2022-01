Granatapfel schälen Drei Tricks fürs Entkernen ohne Sauerei

Granatapfel schneiden

Wir haben im Video drei verschiedene Methoden getestet, um Granatäpfel zu schneiden, zu schälen und zu entkernen. Sowohl die Wassermethode, als auch die Klopf-Variante und auch das Schneiden an den Trennwänden eignen sich prima, um den Granatpafel effektiv und mit wenig Sauerei zu schälen. Allerdings braucht man für den Schnitt entlang der Trennwände ein wenig Übung. Und bei der Klopfmethode kann es spritzen, also legen Sie am besten großzügig Zeitung aus oder stellen Sie die Schüssel ins Waschbecken. Das Schälen des Granatapfels unter Wasser ist somit für Anfängerinnen und Anfänger am besten geeignet.