Hagelschaden Was zahlt die Versicherung?

Muss ich bei Hagel die Rolläden runterlassen? Muss das Auto in die Garage? Welche Versicherung übernimmt Hagelschaden am Haus, im Garten und am Auto?

"Alles, was am Haus oder mit dem Haus fest verbunden ist und kaputt geht - da ist die Wohngebäudeversicherung zuständig", erklärt Versicherungsfachmann Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern. "Also Dach und Fenster, Türen und Wände. Und alles, was beweglich ist, was man mitnimmt an Hausratsgegenständen - typischerweise beim Umzug etwa - dafür ist die Hausratversicherung zuständig. Beim Auto springt für Hagelschäden die Teilkaskoversicherung ein."

Wie lange habe ich Zeit um einen Hagelschaden zu melden?

Einen festen Zeitrahmen, bis zu dem ein Schadenfalls bei der Versicherung gemeldet sein muss, hat der Gesetzgeber nicht vorgeschrieben. Aber es versteht sich von selbst, dass man sich sinnvollerweise möglichst umgehend mit seiner Versicherung in Verbindung setzt.

Was tun bei Hagelschaden am Haus?

Bei Hagelschäden am Haus sollten Sie so schnell als möglich Ihre Versicherung kontaktieren. Parallel dazu sollten Sie dokumentieren, was kaputt gegangen ist, also möglichst genaue Fotos machen. "Und dann erstmal abwarten, was die Versicherung sagt, wie ich jetzt vorgehen soll", so der eindringliche Rat von Versicherungsexperte Straub. "Nicht einfach die Handwerker ins Haus lassen und anfangen aufzuräumen und Dinge wegzuschmeißen - auf keinen Fall!" Beschädigte Haushaltgegenstände sollten aufbewahrt werden.

Straub betont, dass man immer den Kontakt zur Versicherung halten sollte, auch, um in der Folge etwa die Arbeitsaufträge abzustimmen. Es muss klar sein: 'Was soll Instand gesetzt werden? In welchem Umfang? Zu welchem Preis?' Bei "Alleingängen" kann man unter Umständen auf einem Teil der Kosten sitzen bleiben.

Tipp: Bei Holz- und Alufenstern auf verborgene Schäden achten!

Ein wichtiger Hinweis zum Thema Hagelschaden bei Türen und Fenstern von Prof. Dr. H. Martin Illner, Sachverständiger für Holzschutz und Holzschäden: "Die unteren Bereiche, vor allem die horizontalen Rahmenteile, leiden extrem durch den Beschuss mit den Hagelkörnern. Die Hageleinschläge hinterlassen kleine rundliche "Einschlagkrater", an deren Rändern in der Folge über feine Risse Feuchtigkeit eindringt. Das sollte repariert werden - und wird auch von der Versicherung übernommen - denn sonst "gammelt das Holz im Inneren unter dem Anstrich", so Prof. Illner. Und: "Wenn dann nach 2-3 Jahren ein spät entdeckter Substanzschaden am Fensterrahmen festgestellt wird, dann wird das in der Regel nicht mehr von der Versicherung bezahlt."

Muss ich die Rollläden runterlassen, wenn Hagel angekündigt ist?

"Nein", sagt Versicherungsexperte Straub, "es gibt keine Verpflichtung, die Fenster durch herabgelassene Rollläden vor Hagelschlag zu schützen. "Hagelschauer sind sehr lokale Ereignisse, schon zwei Straßen weiter kann von Hagel keine Spur mehr sein", so Straub.

Rolladen Hagelschaden - wer zahlt?

Da haben Sie die Rollläden heruntergelassen - etwa um Ihre Fenster vor dem Hagelschlag zu schützen - und dann hat der Rollo durch den "Beschuss" Schaden genommen. Wer bezahlt die Reparatur bzw. sogar den Austausch? In der Regel die Wohngebäudeversicherung; ein Blick in die Police bringt in jedem Fall Klarheit.

Hagelschaden - sind Terrassenmöbel versichert?

Die Wohngebäudeversicherung übernimmt nur Schäden für Gegenstände die "baulich mit dem Gebäude verbunden sind", betont Sascha Straub. Das ist bei Terrassenmöbeln nicht der Fall, wohl aber etwa bei der Oberfläche der Terrasse - seien es Fliesen oder Holzpanelen.

Sind meine (Gemüse-)Pflanzen, Bäume und Sträucher versichert?

"Überreste" der Pflanzen in einem Hochbeet Im normalen Leistungsumfang der Wohngebäudeversicherung sind weder die zerschlagenen Gemüsepflänzchen, noch Bäume, Sträucher oder auch Grenzhecken enthalten. Genausowenig wie Garten- oder Gewächhäuser. Selbst wer per Rechnung nachweisen kann, dass er sich erst kurz zuvor den Garten hat kostspielig neu anlegen lassen, geht nach einem Hagelschaden leer aus - es sei denn, diese Posten sind vorher per Zusatzvereinbarung explizit in die Police aufgenommen worden.

Sind Hagelschäden durch einen vollgelaufenen Keller versichert?

Überschwemmungsfälle sind im Gegensatz zu früher nicht mehr über die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung mit abgedeckt, erklärt Versicherungsexperte Straub. Hierfür ist eine sogenannte Elementarschadenversicherung notwendig. Bei in einer Tiefgarage abgestellten Autos sieht das allerdings anders aus, wie im Folgenden dargestellt wird.

Hagelschaden am Auto - wer bezahlt?

Hagelschäden am Auto - glücklich, wer eine Teilkasko hat ... "Wer nur eine Kfz-Haftpflichtversicherung hat, muss die Hagelschäden am Auto aus eigener Tasche bezahlen", erklärt Versicherungsexperte Straub. In diesem Fall bekommt man einen Schaden nur dann ersetzt, wenn man eine Teilkaskoversicherung abgeschlossen hat. Aber auch hier gilt: Setzen Sie sich möglichst zeitnah mit Ihrer Versicherung in Verbindung - und beauftragen Sie keinesfalls selbst schon Reparaturen.

Übrigens sind auch Schäden durch Überschwemmung - etwa wenn das Auto in einer vollgelaufenen Tiefgarage - nur über die Kaskoversicherung mit abgedeckt.

Muss ich mein Auto bei Hagel in die Garage stellen?

Wenn Sie eine Garage haben und Sie dadurch bei Ihrer Versicherung einen Rabatt erhalten, sollten Sie bei einer offiziellen Warnung vor Hagel in einer Region unbedingt Ihr Fahrzeug in die Garage stellen, rät Versicherungsfachmann Straub. Dann wird die Versicherung im Einzelfall prüfen, ob der Schaden zu verhindern gewesen wäre - und bei dieser Voraussetzung höchstwahrscheinlich die Leistung um 100 Prozent kürzen.