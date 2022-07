Fuchs klaut Schuhe Warum sammelt ein Fuchs Schuhe?

Nicht nur in Steinach bei Pfronten (siehe Bild) verschwinden derzeit immer wieder unbeaufsichtigte Schuhe. Auch in anderen Gemeinden sind Diebe zugange. Füchse treiben insbesondere im Frühsommer ihr Unwesen und werden zu Schuhdieben. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Verhalten?