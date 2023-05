Filterkaffee gestreckt Wird mein Filterkaffee wirklich mit Pflanzenfasern gestreckt?

Ist Kaffeepulver gestreckt?

Warum wird Kaffee gestreckt?

"Es gibt natürlich bei allen Lebensmitteln, die besonders teuer sind - und dazu zählt natürlich auch der Kaffee - ein gewisses Täuschungspotenzial", so die Verbraucherschützerin Krehl. Und: "Da wird nicht nur gestreckt mit Sägespänen, sondern häufig auch etwa der Kaffee als teurer 'arabica' gekennzeichnet - obwohl die billigeren 'robusta' Bohnen drin sind." Immer wieder wird zudem auch konventionell hergestellter Kaffee als "bio" verkauft.

Was darf im Kaffee enthalten sein?

Wo Kaffee drauf steht, muss auch Kaffee drin sein. Eigentlich. Aber Verbraucherschützerin Krehl warnt: "Wenn ich auf der Kaffee-Verpackung eine Zutatenliste sehen und da dann weitere Zutaten außer Kaffee enthalten sind, dann will der Hersteller meist auf legalem Wege den Inhalt verlängern. Weil sich sein Profit erhöht, wenn er weniger von der teuren Zutat Kaffee verwendet." Und da gab es viele Jahre lang Filterkaffee-Produkte auf dem Markt, die schöne Phantasienamen trugen, aber weniger als 90 Prozent Kaffee enthielten - und das zum selben Preis wie 100 Prozent Kaffee.

Maltodextrin

Bei diesen Filterkaffee-Produkten tauchte auf der Verpackung eine Zutatenliste auf und da stand unter anderem Maltodextrin oder Karamell drauf. Maltodextrin, ein Kohlenhydrat, das günstig in der Herstellung ist und einen leicht süßen Geschmack hat - und Karamell, ein Aroma. Der Kaffeeanteil betrug meist um die 89 Prozent. Für die Hersteller gleich in zweifacher Hinsicht ein Geschäft, wie Verbraucherschützerin Krehl erklärt: Die Hersteller sparten, weil sie weniger teure Kaffeebohnen brauchten und weil sie gleichzeitig einen Steuervorteil nutzten. Für Produkte, die weniger als 90 Prozent Kaffee enthalten, gilt der günstige Lebensmittelsteuersatz - die zusätzliche Kaffeesteuer muss der Hersteller in diesem Fall nicht entrichten.