Erdbeeraroma aus Sägespänen Sind in meinem Erdbeerjoghurt tatsächlich Sägespäne?

Erdbeerjogurt - Sägespäne: Woher kommt die Behauptung?

Erdbeeraroma Herstellung

Weil der Bedarf an Erbeeraroma weitaus größer ist als die Menge an verfügbaren Erdbeeren, kommt Erdbeeraroma zum Einsatz.

Woher stammt das Erdbeeraroma im Erdbeerjoghurt?

Wenn ich einen Erdbeerjoghurt haben will, bei dem das Aroma zu mindestens 95 Prozent aus Erdbeeren gewonnen wird, dann muss auf der Verpackung oder dem Becher 'natürliches Erdbeeraroma' stehen. "Das bedeutet, 95 Prozent des Aromas muss aus Erdbeeren gewonnen sein", so die Ernährungsexpertin.

Erdbeeraroma Allergie

Für gesunde Menschen sind beide Arten von Aroma in der Regel unbedenklich. Anders kann es aber bei Allergikern sein: Da bei den natürlichen Aromen verschiedene tierische oder pflanzliche Rohstoffe als Basis verwendet werden können, "kann es sein, dass unter Umständen bei empfindlichen Menschen allergische Reaktionen hervorgerufen werden können", so die Diplom-Ökotrophologin.

Welcher Erdbeerjoghurt ist der beste?

"Die allerbeste Lösung wäre natürlich, einen frischen Naturjoghurt zu nehmen. Und dann kann ich entweder frische Erdbeeren hineinschnibbeln oder alternativ eine Marmelade dazugeben. Denn auch die besteht ja in der Regel nur aus Erdbeeren und Einkochzucker und dem Geliermittel Pektin. Das wäre also wirklich die beste Art, sich einen Erdbeerjoghurt selber zu machen.

Speisestärke, Gelatine, Pektin - was verwende ich wie in der Küche? Woraus bestehen die verschiedenen Bindemittel und wie werden Soßen sämig und Desserts fest? Lesen Sie dazu: Speisestärke, Gelatine, Pektin - was nehme ich wann?

Von Fertig-Backwaren über Honig, Apfelmus, getrocknete Zwiebeln bis zum Spargel - viele verarbeitete Lebensmittel bei uns kommen aus China. Wie auch immer mehr Bio-Produkte. Was ran ist an unseren Vorurteilen beleuchtet diese FOlge unseres Nachhaltigkeitspodcasts "Besser leben". Hier in der in der ARD-Audiothek downloaden - und den Podcast abonnieren