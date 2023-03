Salz im Kaffee Der Kaffee ist zu bitter? Dann kann Salz helfen!

Laut der Statistik von 'Statista Consumer Market Insights' lag 2022 der Kaffeeverbrauch pro Kopf im Schnitt bei 4.8 Kilogramm Kaffee in Deutschland. Dabei griffen rund 26 Millionen Konsumenten mehrmals am Tag zur Kaffeetasse. Klar, dass bei dem hohen Verbrauch zahlreiche Tipps für die Zubereitung für den perfekten Kaffee entstehen. Ein Beispiel: Salz gegen Bitterkeit! Was es damit auf sich hat, weiß Britta Mattern.

Reduziert Salz die Bitterkeit eines Kaffees?

Die Zugabe von Salz, also Natriumchlorid, in Kaffee hilft tatsächlich dabei eine eventuell als bitter empfundene Note des Kaffees zu "maskieren". "Solche 'Maskierungen' von Geschmack - besonders von Bittergeschmack - funktionieren, indem ein anderer geschmacklicher Reiz den ursprünglichen ausschaltet. Dies liegt am Aufbau unserer Geschmacksrezeptoren auf der Zunge. In diesem Zusammenhang ist es oft besonders wichtig, die sogenannten 'Typ-2-Bitterrezeptoren' auszuschalten - und genau dieses Ausschalten funktioniert optimal über die sogenannten 'Typ-1-Rezeptoren', also diejenigen, die durch Salz aktiviert werden", erklärt Britta Mattern vom Deutschen Kaffeeverband. Theoretisch sollte der Kaffee mit etwas Salz also ein wenig milder und weniger herb schmecken.

Probieren Sie es also bei Ihrem nächsten Kaffee einfach mal aus – am besten schon beim Brühvorgang eine Prise Salz unter das Kaffeepulver mischen, so haben die Salzkristalle genug Zeit sich aufzulösen. Achten Sie aber darauf tatsächlich nicht mehr als eine Prise zu verwenden.

