Falter Schmetterlinge zählen - Falter im Fokus

Schmetterlinge zählen

Ab März 2024 ruft der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) dazu auf, den Admiral Falter zu zählen. Der Admiral gehört zu den Faltern, die in Deutschland überwintern und sich hier zu etablieren scheinen. Der Wanderfalter begibt sich jedes Jahr auf eine Reise von Mitteleuropa nach Süden über die Alpen. Er gehört mit einer Flügelspanne von 50 bis 65 Millimetern zu den größeren Faltern. Seine Flügel sind dunkelbraun bis schwarz mit je einem roten Streifen und weißen Flecken an den Flügelspitzen gezeichnet. Auf der "Falter im Fokus"-Seite des LBV können Sie Sichtungen des Admirals vermerken.