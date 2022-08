Essig-Essenz Was hilft besser - Essig-Essenz oder Zitronensäure?

Essig-Essenz in verdünnter oder unverdünnter Form wird häufig als das Reinigungs- und Entkalkungsmittel Nummer eins gepriesen. In vielen Fällen ist aber Zitronensäure die bessere Wahl. Warum das so ist, erklärt unsere Expertin Elke Messerschmidt vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft in Triesdorf: "Essig und vor allem Essigessenz sind stark flüchtige Säuren, die die Gesundheit der Atemwege angreifen und auch auf die Haut ätzend wirken können. Essigessenz als Säure funktioniert gut zur Entfernung von kalkhaltigen Flecken, aber als starke Säure greift sie eben auch bestimmte Materialien an." Deswegen bei der Verwendung von Essig-Essenz immer gut lüften.

Unterschied Essig - Essigessenz

Essig-Essenz steht neben anderen Essigsorten im Supermarktregal und gilt als Lebensmittel. Essig-Essenz besteht aus rund 25 prozentiger Essigsäure. Verdünnt man einen Teil Essig-Essenz mit der vierfachen Menge Wasser erhält man fünfprozentigen Essig - für den Einsatz im Wurstsalat oder Kartoffelsalat.

Diese Materialien nie mit Essig-Essenz oder Essig behandeln

Materialien wie Naturstein - also Granit oder Marmor - mögen Essigsäure gar nicht, denn in Naturstein ist Kalk enthalten. Diesen kann die Säure beim Putzen mit Essigessenz, Essig oder Essigreiniger lösen und es entstehen unschöne Kalkränder auf der Marmor-Arbeitsplatte in der Küche oder dem Granitbodenbelag.

Auch Silikonfugen und Gummi-Dichtungen sollte man nie mit Essig-Essenz behandeln, denn Essig entzieht diesen Materialien den Weichmacher. Die Folge: Das Material wird spröde. Deswegen ist der Tipp, den man im Internet oft liest, Essig als Weichspüler-Ersatz zu verwenden, grober Unsinn, der zu Schäden an den Gummi-Dichtungen der Waschmaschine führen kann.

In vielen Fällen ist Zitronensäure die bessere Variante. Zitronensäure eignet sich aber in keinem Fall für die Behandlung von Marmor, Emaille oder Aluminium.

Essig-Essenz gegen Gerüche in der Wäsche

Müffelt die Wäsche, wird oft ein Voreinweichen der Wäsche mit einem Stamperl Essig-Essenz empfohlen. Essig soll gegen geruchsbildende Keime wirken. Auch diesen Ratschlag sieht Elke Messerschmidt sehr kritisch: "Essig hilft ja nur gegen kalkhaltige Flecken und man wäscht die Essigsäure nach dem Einweichen ja wieder aus. Am wirksamsten gegen die geruchsbildenden Keime ist eine sorgfältige Trocknung der Wäsche, am besten unter freiem Himmel. Das UV-Licht wirkt bleichend und reduziert damit Keime intensiv." Das Bleichen funktioniert nicht nur als Saubermacher, sondern auch gut beim Tomatenflecken entfernen.

Essig-Essenz oder Zitronensäure zum Entkalken

Den Wasserkocher, Eierkocher oder den Teekessel mit verdünnter Essig-Essenz entkalken? Auch hier empfiehlt Elke Messerschmidt eher Zitronensäure, die nicht so scharf ist wie die Essigsäure aus der verdünnten Essig-Essenz. Denn man erhitzt das Ganze beim Entkalken ja und dabei können auch die schädlichen Dämpfe der Essigsäure sich verteilen. Und es kommt darauf an, ob der Wasserkocher aus Edelstahl oder Plastik ist. Plastik kann durch die Behandlung mit Essigsäure leiden. In der professionellen Objektreinigung darf Essig oder Essigessenz nicht eingesetzt werden und zwar deswegen, weil sehr schnell Grenzwerte überschritten werden.

Essig-Essenz Armaturen reinigen

Für die Kalkflecken auf Bad-Armaturen wird oft empfohlen, diese mit Essigessenz zu entfernen. Doch da sollte man eher vorsichtig sein, denn: "Viele Wasserleitungen sind aus Kupfer, wenn die dünne Chrom-Schicht von Armaturen Haarrisse aufweist, dringt Essig ein und Grünspan kann sich entwickeln", sagt Elke Messerschmidt.

Essig-Essenz Katzenklo reinigen

Für eine Grundreinigung des Katzenklos dieses mit einer 1:3 mit Wasser verdünnten Essig-Essenz-Mischung füllen, kurz stehen lassen, ausschütten und danach mit klarem Wasser nachspülen.

Keimreduktion - das kann die Essig-Essenz tatsächlich, denn sie verschiebt den pH-Wert hin zu einem Klima, in dem Keime sich nicht mehr so schnell vermehren können. Deswegen kann man mit verdünnter Essig-Essenz die Wände der müffelnden Bio-Tonne behandeln.

Essig-Essenz gegen Kalk in der Toilette

Bei sehr guter Belüftung und geschlossenem Deckel kann man mit in Essig-Essenz getränktem Klopapier Urinstein und Kalkablagerungen in der Toilette behandeln. Dazu die Essig-Essenz möglichst mehrere Stunden oder über Nacht in der Kloschüssel einwirken lassen.

Fenster putzen mit Essig-Essenz