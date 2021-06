Wurstsalat Rezept für bayerischen Wurstsalat

Wurstsalat Rezept

Wurst-Radel von Regensburgern oder feinstreifig geschnittene Lyoner - beim Wurstsalat hat so jeder seine Vorliebe und seine Traditionen. Wir empfehlen Regensburger, weil sie schön würzig ist. Wer mag, kann noch Radieserl in feinen Scheiben in seinen Wurstsalat geben.

Wurstsalat Zutaten

Wurstsalat Zubereitung

Haut von der Regensburgern oder Stadtwurst abziehen und die Wurst in dünne Scheiben oder feinstreifig schneiden und in eine Schüssel geben. Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden. Gewürzgurken in feine Scheiben schneiden, dabei eine halbe Tasse Einlegewasser aus dem Gurkenglas abgießen. Gewürzgurken zu den Wurstscheiben und den Zwiebeln hinzufügen.