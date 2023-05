Erbsen säen Garantiert schneckensicher: Der Dachrinnen-Trick

Erbsen und auch Bohnen reagieren gerne mal beleidigt, wenn sie umgesetzt werden - und mickern in der Folge vor sich hin. Deshalb werden sie in der Regel auch gleich direkt ins Beet gesät. Weil aber leider auch viele Schnecken die geschmacklichen Vorzüge der jungen Sprossen zu schätzen wissen, führt das oft zu Lücken im Beet oder sogar zu Totalausfällen.

Warum Erbsen in der Dachrinne vorziehen?

Mit einem einfachen Trick können wir junge Erbschen schneckensicher anziehen und dann einfach ins Beet verfrachten, wenn ihre Anziehungskraft auf Schnecken nicht mehr so groß ist. Und weil dabei die Wurzeln der Pflanzen nicht beschädigt werden, wachsen sie in der Regel auch problemlos in ihrem neuen Beet-Zuhause weiter.