Wraps selber machen Ohne Batz: Die beste Idee, Wraps zu falten

Kurz erklärt: Teilen Sie das Fladenbrot gedanklich in vier Teile und schneiden Sie es auf einer Seite von der Mitte zum Rand auf. Jetzt wird der Wrap belegt und zwar so, dass in jedem Viertel eine andere Zutat liegt.

Wrap-Ideen

Jetzt wird gefaltet: Beginnend an der Schnittkante, wird ein Viertel auf das nächste gelegt bis ein Warp in Dreiecksform entsteht. Legen Sie diesen Warp in den Sandwichmaker, das Waffeleisen oder einfach in die Pfanne und braten diesen kurz an.