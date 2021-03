Carrageen Was ist Carrageen, und warum ist es in der Schlagsahne

Carrageen wo enthalten

Carrageen, das oft auch als E 407 auf der Deklaration steht, ist ein pflanzliches Gelier- und Verdickungsmittel. Es wird in vielen Lebensmitteln verwendet - in Tortenguss, Puddingpulver, in Sahne, in frischer wie in H-Sahne, Frischkäse, Margarine, Eiscreme, Ketchup und Soßen wie zum Beispiel in fertigen Salatdressings oder auch in Süßigkeiten und Lightprodukten. Es ist für Lebensmittel ohne Mengenbeschränkung als Zusatzstoff zugelassen. Nach der EU-Ökoverordnung darf Carrageen auch für Bio-Produkte eingesetzt werden, also für Produkte, die das grüne EU-Biosiegel in Blattform tragen - etwa Joghurt, Sahne und Sojadrinks. Allerdings verzichtet Hersteller Alnatura auf den Zusatzstoff, bei den Bio-Siegeln von Demeter, Bioland und Naturland ist der Einsatz von Carrageen grundsätzlich verboten.