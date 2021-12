Titandioxid Darum wird der weiße Farbstoff E171 verboten

Er steckt als Weißmacher in Mozzarella, Süßigkeiten, aber auch in vielen Tabletten und Zahncremes - Titandioxid oder auch E171. Warum es eine gute Nachricht ist, dass dieser Lebensmittelfarbstoff 2022 in der EU verboten wird.

Titandioxid - in welchen Lebensmitteln wird es verwendet

E171 wird als Lebensmittelzusatzstoff in vielen Supermarkt-Produkten verwendet - der weiße Farbstoff soll die Produkte heller machen und für Glanz sorgen. Die Liste der Lebensmittel mit E171 ist lang: Titandioxid kann in Mayonnaise enthalten sein, in Backwaren, in Backzutaten wie Kuchen-Dekor oder Zuckerstreuseln, in Suppen, Soßen, Süßigkeiten wie Marshmallows oder im Überzug von Schokolinsen und Kaugummi, in salzigen Brotaufstrichen.

Titandioxid - in Mozzarella

Der Weißmacher E171 kann auch in Mozzarella enthalten sein. Es soll den Käse aufhellen.

In Tabletten und Kosmetik enthalten: Titandioxid

In Arzneimitteln wie Tabletten (zum Beispiel in Schmerzmitteln wie zum Beispiel Ibuprofen) und Kosmetik wie Sonnencremes oder in Zahncremes wird Titandioxid ebenfalls verwendet. In Sonnenschutzcremes dient es als mineralischer Filter. Dort wird es mit "CI 77891" deklariert.

Auch in Lacken und Wandfarben ist Titandioxid enthalten. In Pulverform muss Titandioxid einen Warnhinweis haben. Und auch in Textilien kann Titandioxid verwendet werden.

Titandioxid ungesund

Titandioxid steht im Verdacht, die Darmflora zu schädigen. Eine Studie der School of Medicine der Universität von Sidney hat in Tierversuchen mit Mäusen bewiesen, dass der Stoff die Darmflora verändert und so im Darm Entzündungen befeuert hat, die Krebs auslösen können. Forscher haben auch nachgewiesen, dass sich Darmerkrankungen bei Menschen durch Titandioxid verschlechtern können.

Titandioxid Nanopartikel besonders gefährlich

Ein Teil von Titandioxid wird als Nanopartikel verwendet - und das gilt als besonders schädlich, weil es sich im Körper verteilen und in bestimmten Organen anreichern kann. Außerdem steht der Lebensmittelzusatzstoff im Verdacht, Erbgut schädigend zu sein.

Titandioxid meiden

Bis der Lebensmittelzusatzstoff aus den Produkten verschwunden ist, kann man versuchen diese Lebensmittel zu meiden indem Sie genau auf die Zutatenliste sehen - und bei "E171" lieber ein anderes Produkt kaufen. Wer Tabletten einnehmen muss und im Beipackzettel des Medikaments "CI 77891" liest, kann seine Ärztin oder seinen Arzt bitten, ein anderes Präparat zu verschreiben. Und: Für Bioprodukte ist der Lebensmittelzusatzstoff überhaupt nicht zugelassen.

Titandioxid - Verbot in der EU

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ( EFSA) kam im Mai 2021 nach der Sichtung vieler Studien zu dem Schluss, dass Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff nicht sicher sei. Anfang Oktober hatten die EU-Mitgliedsländer dann einem Verbot zugestimmt. Mit dem Verbot von E171 wird Anfang 2022 gerechnet, laut Verbraucherzentrale beginnt dann eine Auslaufphase von sechs Monaten. In Frankreich ist Titandioxid bereits seit 2020 verboten.