Gelatine Ersatz Speisestärke, Gelatine, Pektin - was nehme ich wann?

Ersatz für Gelatine - pflanzliche Bindemittel

Gelatine Ersatz - Dosierung

Gelatine Ersatz: Agar Agar

Agar Agar ist ein rein pflanzliches Bindemittel, das aus Rot- und Blaualgen in Ostasien hergestellt wird. Mittlerweile gibt es aber auch Agar Agar aus Algen, die in Spanien oder Marokko geerntet werden. Das Bindemittel wird in der Lebensmittelindustrie besonders in Marmeladen, Tiefkühlkost, Eis und Salatsoßen verwendet. In der Zutatenliste erscheint es dann als E 406. Es gibt Agar Agar für den Haushalt in Pulver- oder Flockenform, in gut sortierten Supermärkten, in Naturkostläden oder Reformhäusern. Achten Sie auf Bio-Qualität und darauf, dass das Geliermittel nicht mit Zucker gestreckt ist.