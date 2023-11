Burger Drei Burger-Rezepte vom Sternekoch

Zutaten für 4 Backfisch-Burger

Zubereitung der Backfisch-Burger

Die Salatgurke gegebenenfalls schälen, in dünne Scheiben schneiden oder hobeln, in eine Schüssel füllen, mit etwas Salz würzen, gut durchmischen und 10 Minuten ziehen lassen.

Die Zwiebel schälen, fein würfeln und in einer kleinen Pfanne mit einem Schuss Öl glasig anschwitzen. Anschließend in eine Schüssel füllen und mit fein gewürfelten Essiggurken, gehackten Kapern und fein geschnittenem Dill mischen. Zuletzt die Mayonnaise unterrühren und die Remoulade gegebenenfalls noch mit etwas Salz abschmecken.

100 g Mehl, 100 g Stärke, Backpulver und eine Prise Salz in einer Schüssel mischen und nach und nach mit einem Schneebesen das spritzige Wasser einrühren, bis der Teig die Konsistenz einer festeren Kartoffelsuppe hat.

Die Fischfilets in fingerdicke Stücke schneiden, mit Salz würzen, mit dem restlichen Mehl bestäuben, durch den Backteig ziehen (am Besten gelingt dies mit einer großen Bratpinzette), kurz abtropfen und in einem kleinen Topf im heißen Butterschmalz schwimmend frittieren. Die knusprig gebackenen Stücke vorsichtig aus dem heißen Fett heben und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.